Kilis’in Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

M.M. idaresindeki Volkswagen marka 06 CJJ 395 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü M.M. ile birlikte araçta bulunan F.M., A.M. ve E.M. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.