Kilis’te park yeri yüzünden komşular arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akpınar Mahallesi’nde, A.H.B. (53) ve M.Y.B. (24) ile Serkan Ç. ve Serdar Ç. arasında park yeri yüzünden çıkan gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüştü. Serkan Ç. ve Serdar Ç. tarafından silahla ateş edilmesi sonucu, A.H.B. (53) ve oğlu M.Y.B. (24) yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğulun durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, Serkan Ç. ve Serdar Ç.’yi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.