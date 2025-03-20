Kilis Valisi Tahir Şahin, Ramazan ayının 20. gününde muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.

Programa, AK Parti Kilis Milletvekili ve Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in yanı sıra il protokolü ve muhtarlar katıldı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, Ramazan ayının manevi atmosferinde muhtarlarla iftar programında bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Konuşmasında katılımcılara teşekkür eden Vali Şahin, "Ramazan ayı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek bir zaman dilimidir. Bu güzel manzara gösteriyor ki birlikte ve beraber olduğumuzda çok daha güçlüyüz" dedi.

Kilis’in Ramazan ayını huzur içinde geçirdiğini belirten Vali Şahin, "Bu sürece katkı sunan tüm mesai arkadaşlarımıza ve kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İftar soframıza teşrif ederek bizleri onurlandırdınız. Rabbim sizleri sevdiklerinizle birlikte mübarek bayrama kavuştursun" diye konuştu.