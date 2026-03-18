Kilis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında Asri Mezarlığı'nda tören gerçekleşti. Tören, çelenk sunma merasimiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak şehitler için dualar edildi. Program kapsamında Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret etti. Kabirlere karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit aileleriyle de görüşerek taziyelerini iletti.

Törene, Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın yanı sıra 11'inci Hudut Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve diğer protokol üyeleri katıldı.