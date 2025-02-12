Kilis İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Ekipler, Musabeyli ilçesindeki ormanlık alanlara keklik, bıldırcın, üveyik, dağ tavşanı, sincap ve kaplumbağa gibi türlerin beslenmesine yönelik yiyecekler bırakıldı. Tarımsal ekosistem için önemli olan bu hayvanların korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesi amacıyla yapılan besleme faaliyeti, jandarma ekiplerinin doğaya olan duyarlılığını gösterdi.