Edirne’nin Keşan ilçesindeki Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde topladıkları 1 ton 109 kilogram atık pili belediye ekiplerine teslim etti.

"Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde düzenledikleri Atık Pil Toplama Kampanyası’nda, yıl içerisinde 1 ton 109 kilogram atık pil toplayan öğrenciler, topladıkları bu pilleri, Keşan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Müdürlük yetkileri, öğrenci ve okul idaresine bu duyarlı etkinlikleri nedeniyle teşekkür etti.

Okul Müdürü Bülent Erkul da, çevreye olan duyarlılıkları için öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.