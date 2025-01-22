Kepez’in genç güreşçileri, Antalya Şampiyonası’nda 2 altın ve 3 gümüş madalya aldı.

Kepez Belediyespor Kulübü güreş takımı sporcuları, Antalya Şampiyonası’ndan 2 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. Döşemealtı Spor Salonu’nda yapılan Okullararası Yıldız Erkekler Antalya İl Şampiyonası’nda 38 kiloda mücadele eden Ahmet Mert ile 48 kiloda Mehmet Efe Şen altın madalya alarak bir üst tur olan bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Takımdaki 75 kiloda yarışan Tuğra Nasuh Çeri ile aynı kilodaki Talha Sabanlı ve 44 kiloda güreşen Hüseyin Efe Özdemir ise gümüş madalya aldı.

Motivasyon kaynağı oldu

Altyapıya verdikleri önemin bu tür başarılarla taçlanmasıyla hem motive olduklarını hem de gelecek için umutlandıklarını belirten Antrenör Meral Kaya, "Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Güreş, Türk sporunun köklü branşlarından biridir ve bizler bu değeri daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.