Üst üste 3 kez Antalya şampiyonu olan ve her sezon Türkiye Şampiyonası’na katılma başarısı gösteren Kepez Belediyespor U18 Elit Futbol Takımı Teknik Direktörü Emin Pehlivanlar, Kepezspor A Takımı’nın altyapı koordinatörlüğü görevine getirildi.

TFF 2. Lig’de mücadele eden Kepezspor A Takımı’nın Teknik Direktörü Kerem Şeras’ın ekibine dahil olan Pehlivanlar, altyapıdan oyuncu geçişlerinin daha sağlıklı olması için çalışacak. Yeni görevi nedeniyle U18 takımının teknik direktörlüğünü bırakan Pehlivanlar, kulüp içinden bir antrenörün bu göreve getirileceğini belirtti. Pehlivanlar, "Altyapı takımlarımızın koordinatörlüğü görevim devam ediyor. Takım antrenmanlarını ve transferlerini yapmaya devam edeceğim" dedi.

Kepez U18, DSİ’yi farklı geçti

Sezonun son 5. maçında DSİ’yi ağırlayan Kepez Belediyespor U18 Takımı, rakibini 6-0’lık farklı skorla mağlup etti. Kuzeyyaka Futbol Tesisleri’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında 5 gol atan Kepezliler, ikinci yarıda da rakibine gol şansı tanımadı.

Bu sonuçla en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 7’ye çıkaran Kepez U18, Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkını büyük ölçüde garantiledi. Haftaya lig üçüncüsü ASAT ile karşılaşacaklarını belirten Pehlivanlar, "Bu maçı da kazanmamız halinde şampiyonluğu kesinleştireceğiz" diyerek takımına olan güvenini dile getirdi.