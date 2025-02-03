Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, olası yağışların neden olabileceği taşkınların önüne geçmek amacıyla devam eden dere temizliği ve taşkın koruma çalışmalarına hız verdi.BURSA (İGFA) - Küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak ani yağışlar yüzünden yaşanan sel felaketleri, son yıllarda dünya genelinde önemli bir sorun haline geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de gerek merkezde gerek 17 ilçedeki derelerde olası taşkınların önüne geçmek için dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ayvalı Deresi, Mudanya Çınarlı Deresi ve Karanlık Deresi bunun son örneklerini oluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sağlıklı bir kentin ancak güçlü bir altyapı üzerine inşa edilebileceğini belirtti.

Kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede de altyapı çalışmalarından taviz vermediklerini söyleyen Başkan Bozbey, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının iyileştirilmesinin yanında dere ıslah ve temizliği çalışmalarının da yağışların neden olabileceği olası taşkın ve sel felaketlerinin önlenmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti. BUSKİ marifetiyle periyodik aralıklarla gerçekleştirilen dere temizliklerine hız verdiklerini anlatan Başkan Bozbey, “Son olarak Nilüfer ilçesi Yüzüncü Yıl, 29 Ekim, Ertuğrul, Altınşehir, Özlüce ve 19 Mayıs mahallelerinden geçen Ayvalı Deresi, Mudanya Çınarlı Deresi ve yine Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nden geçen Karanlık Deresi’nde temizlik çalışmalarını başlattık. Taşkınların ve olası sel felaketlerinin önüne geçilmesinde, derelerin ıslahı ve temizliği büyük önem taşıyor. Derelerdeki canlı hayatının devam etmesi için de temizlik çalışmalarını önemsiyoruz” dedi.