Kepez Belediyesi’nin ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği destek eğitim kursları 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında 780 öğrenciyle kapılarını açtı.

Kepez Belediyesi, ilçenin 5 noktasında düzenlediği destek eğitim kursları ile öğrencilerin gelecek hedeflerine katkı sunuyor. Belediyenin destek eğitim kursları 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında 780 öğrenciyle kapılarını açtı. İlkokul 4.sınıf ile ortaokul 8. sınıf öğrencilerine hitap eden destek eğitim kursları, Osman Gazi, Orhan Gazi, Amir Ateş Semt Konakları ile Barış Etüt Merkezi ve Adnan Menderes Yüzme Havuzu Etüt Merkezi’nde düzenleniyor. Kepez’in farklı noktalarında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik sunulan kurslarda, deneyimli eğitimciler görev yapıyor. Destek eğitim kursları sayesinde kaygılarından kurtulan öğrenciler, daha özgüvenli bir şekilde sınavlara hazırlanma imkanı buluyor. Kepez Belediyesi’nin destek eğitim kurslarına kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyenler Şafak Orhan Gazi Semt Konağı 0 (242) 226 10 26, Amir Ateş Semt Konağı 0 (242) 332 11 12, Sütçüler Osmangazi Semt Konağı 0 (242) 361 51 91, Varsak Adnan Menderesi 0 (242) 417 27 04 ve Barış Kurs Merkezi 0 (242) 325 69 61 nolu telefon hatlarından gerekli bilgilere ulaşabilirler.