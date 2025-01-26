Kepez’de, hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilecek 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Aile Sağlık Merkezi(ASM)için protokol imzalandı. Başkan Kocagöz, “Kepezimize hayırlı olsun” dedi.

Antalya’nın 680 bin nüfuslu ilçesi Kepez’e, iki yeni sağlık yatırımı kazandırılıyor. Kepez ilçesi Yeni Mahalle’de, 125 metrekare alan üzerine 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ise 318 metrekare alan üzerine 3 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi inşa edilecek. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yapımını hayırsever Süleyman Akbıyık, Aile Sağlığı Merkezi yapımını ise hayırsever Serhat Şimşek üstlendi. Kepez’e kazandırılacak bu iki önemli sağlık yatırımı için Antalya Valiliği, Kepez Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen protokol törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Behzat Özkan, hayırseverler Süleyman Akbıyık ve Serhat Şimşek katıldı.

“Kepezimize hayırlı olsun “

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, “Kepezimize hayırlı olsun” dedi. Başkan Kocagöz, “Kepezimize kazandırılacak bu önemli sağlık yatırımları ilçemiz için büyük bir kazanım. Halkımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişebilmesi adına bu projeler büyük önem taşıyor. Kepez Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik her türlü projeye destek vermeye devam edeceğiz. Bu yatırımlarda emeği geçen herkese, başta değerli hayırseverlerimiz olmak üzere Antalya Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.