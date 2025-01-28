Antalya’nın Kepez Belediyesi, ilçenin ulaşım ağını yeni yol yapımı ve asfalt çalışmalarıyla konforlu hale getiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yatırım planlaması çerçevesinde Zeytinlik ve Varsak Ayanoğlu Mahallelerine yeni yollar kazandırdı.

İlçenin dört bir tarafında hizmet çalışmalarını sürdüren Kepez Belediyesi, yeni yollarla kentin ulaşım ağını genişletiyor. Modern şehircilik anlayışıyla mahallelere ihtiyaçlarına yönelik hizmetler götüren Kepez Belediyesi, bu kapsamda Zeytinlik ve Varsak Ayanoğlu Mahallelerinde ulaşımı kolaylaştırmak için yeni yol yapım çalışması gerçekleştirdi. Zeytinlik Mahallesi’nde yapılan yol çalışmaları kapsamında, 7770 Sokak’ta ilk etapta 165 metre uzunluğunda yeni bir yol açıldı. Çalışmalar tamamlandığında, 7753, 7766, 7757 ve 7769 sokaklarına ulaşım imkanı sağlanacak. Varsak Ayanoğlu Mahallesi’nde ise 1868 Sokak’ta 274 metre uzunluğundaki yol açma çalışmaları tamamlandı. Böylece 1868 Sokak, 1900 ve 1883 sokakları birbirine bağlayarak, 1870 sokağa geçişi kolaylaştırdı. Yol açım çalışmaları kapsamında öncelikle iş makineleriyle zemin kazısı yapılarak güzergah oluşturuluyor. Çıkan hafriyat bölgeden taşındıktan sonra dolgu işlemi gerçekleştiriliyor. Yolun eğimi tesviye edilerek, üzerine kum, çakıl ve taş kırıklarından oluşan filler malzemesi seriliyor ve silindirle sıkıştırılarak alt temel dolgu oluşturuluyor. Bölgedeki okul ve konutlara ulaşımı kolaylaştıracak yeni yollar, mahallenin planlı kentleşmesine ve kamu yatırımlarını daha hızlı almasına katkı sağlayacak. Açılan yollar, son aşamada sathi asfaltla kaplanarak daha kullanışlı hale getirilecek.