Kepez Belediyesi, personelinin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, kurumsal verimliliği yükseltmek amacıyla başlattığı beş oturumluk kariyer gelişimi ve kişisel gelişim eğitimlerinin ilkini, Afet ve Kriz Yönetimi Uzmanı ve Eğitici Eğitmeni Yücel Binici ile Sosyolog ve Uzman Eğitmen Türkan Metin’in katılımıyla gerçekleştirdi.

Antalya’nın Kepez Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve kurumsal gelişimi desteklemek amacıyla personeline yönelik başlattığı kariyer ve kişisel gelişim eğitimlerini sürdürüyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen beş oturumluk eğitim programının ilki başarıyla gerçekleştirildi. "Ekip Çalışması ve Ekip İçi İlişkiler, Etkili İletişim ve Beden Dili" konulu ilk oturum, sabah 09.00-12.30 saatleri arasında belediyede görev yapan şube müdürlerinin katılımıyla; öğleden sonra ise 13.30-16.30 saatleri arasında şube şefleri ve birim sorumlularının katılımıyla yapıldı. Eğitimlerin ilk konusu olan "Ekip Çalışması ve Ekip İçi İlişkiler", Afet ve Kriz Yönetimi Uzmanı ve Eğitici Eğitmeni Yücel Binici, ikinci konu olan Etkili İletişim ve Beden Dili ise Sosyolog ve Uzman Eğitmen Türkan Metin tarafından verildi. Katılımcıların interaktif bir ortamda bilgi alışverişinde bulunduğu eğitimde, iş birliğini güçlendirecek stratejiler, etkili iletişim becerileri ve kurum içi motivasyonu artırmaya yönelik uygulamalar üzerinde duruldu. Kepez Belediyesi’nin kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik olarak planlanan bu eğitim serisi, farklı konu başlıklarıyla devam edecek. Program kapsamında; 18 Nisan Cuma günü Ekip Yönetimi ve Öfke Kontrolü, 25 Nisan Cuma Liderlik ve Stres Yönetimi, 2 Mayıs Cuma günü ise Motivasyon Teknikleri, Empati ve Ego Yönetimi konularında eğitimler düzenlenecek.