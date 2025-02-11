Kepez Belediyesi, su taşkınları ile gündeme gelen Güneş Mahallesi’ndeki Ay Deresi’ni ıslah çalışmalarının ardından, örnek bir park ve çevre düzenlemesiyle halkın hizmetine sundu. Açılış töreninde konuşan Başkan Mesut Kocagöz, "Ay Deresi’nde Kepez’de olmayan bir şeyi yaptık. Kepez’in ilk engelsiz parkı hayırlı olsun" dedi.

Kepez’in Güneş Mahallesi’ndeki Ay Deresi, 6 bin 333 metrekarelik alanda gerçekleştirilen park ve çevre düzenlemesiyle yemyeşil bir dokuya kavuştu. Açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, seçilmesinin ardından yaşadığı cezaevi sürecine değinerek, 6,5 aylık zaman diliminde ilçeye yaptıkları hizmetleri anlattı. Kepez Belediyesi’ni 1 milyar 226 milyon lira borçla devraldıklarını ve şu ana kadar 493 milyon TL borcun ödendiğini aktardı. "Harcadığımız paralar milletin parası" diyen Başkan Kocagöz, "Bir yandan borç ödüyoruz, bir yandan da Kepez’in en büyük problemi, sel, su baskını olmayacak demiştik. Bununla mücadele ediyoruz. 2024 Şubat ayında bu mahalleyi sel basmıştı. Doğa olayları bir daha olmayacak diye bir şey yok. Önlemini almak zorundayız. Çünkü biz belediyeciliği insana hizmet olarak görüyoruz. Şov olarak görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öncelikle dere ıslahı yapıldı"

Ay Deresi’nin yılarca su baskınları ile karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Kocagöz, "Dere yatağına gecekondular yapılmış. Seçimden önce söz verdiğimiz gibi dere yatağında 14 gecekondu vardı ve kimseyi mağdur etmeden yerlerini vererek buradan kaldırdık. Dere yatağında bir tane ev koymayacağız. Çünkü insanımız bizim için kıymetli. Öncelikle buradaki çalışmalarımızda dere yatağını ıslah ettik. 250 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde dere ıslahı yapıldı. 500 metre uzunluğunda 2 metre yükseklikte taş tahkimat, 240 metre uzunluğunda 205 ton sıcak asfalt serimi, yürüyüş yolları, gibi birçok çalışma yapıldı. Burada Kepez’de olmayan bir şeyi engelsiz parkı yaptık" diye konuştu.

"İnsanlarımızın derdi bizim derdimiz"

Başkan Kocagöz, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın derdi bizim derdimiz. Biz insanlarımızın dertlerine derman olmaya geldik. Yola çıkarken bir kişi yatağa aç girmeyecek dedik. Bu sokaklarda bir çocuk yalınayak gezmeyecek, üşümeyecek. 100 kilometre yol yaparken, bir tane çocuk yalınayak gezmesin. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla hareket ediyoruz. Bizim insanımız her şeyden değerli. Kepez halkı bize güvendi. Güneş Mahallesi halkı bize güvendi. Biz iyi ki oylarımızı vermişiz demenizi istiyoruz. Oylarınızın haklarını helal ettirmek istiyoruz" dedi.

Çöp taksi uygulaması

İlçede 18 bin 500 çöp konteyneri olduğunu ve bunların üzerine whatsapp ihbar numaraları yazılacağını belirten Kocagöz, "Lütfen hepiniz kendinizi belediye başkanı olarak görün. Mahallenizdeki bütün problemleri fotoğraflayarak bize atın. Belki Antalya’da ilk kez olacak. Çöp taksi uygulamasını getiriyoruz. Alo diyeceksiniz, o gün içinde hemen size çözümle geleceğiz. Bu konuda muhtarlarımıza çok iş düşüyor" diye konuştu.

"Kepez’de hareket var"

Hizmet çalışmalarına da değinen Başkan Kocagöz, "İki ya da üç mahalleyi birleştirerek yürüyüş yolları yapacağız. Halk günlerini belediyede değil, makamda değil, vatandaşın ayağında yapacağız. Kepez’de hareket var. Halkımızla beraber sabahları yürüyüş yapacağız. Derdi olan sıkıntısı olan mahallesinde bize söyleyecek. Biz o dertlere çözüm olmak için mücadele edeceğiz" dedi.

"Sosyal demokrat belediyecilik"

CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez de, 2024’teki sel felaketini hatırlatarak, "Tablo ortada. Seçim döneminde Mesut Başkan, bir söz vermişti. Ay Deresi bölgesinde bir daha sel baskınlarının olmayacağını söylemişti. Antalya bu sene de geçen sene gibi yağış almasına rağmen, başkanım sözünü tuttu bölgede böyle bir sel baskını yaşanmadı. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tasarruf tedbirlerine rağmen Başkan Kocagöz, ilçede Kent Lokantası’ndan kreşlere kadar birçok hizmetin temelini attı. Sosyal demokrat belediyeciliğin örneğini gösterdiği için ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Güneş Mahalle Muhtarı Aslan Kaya ise mahallede yıllardır süren su baskınlarını hatırlatarak, hizmetlerinden dolayı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’e teşekkür etti. Kürsüye gelen ilçe sakini Süleyman Karakuş, şunları söyledi:

"Ben buranın doğma büyüme halkıyım ve mahallemizin en büyük sıkıntısı bitpazarıydı. Millet dışarı çıkamıyordu. Mesut başkanımız geldi, Allah ondan razı olsun. Kapalı pazarda yeni bir pazar alanı oluşturdu ve buradaki pazarı oraya taşıdı. Mahalle halkımızı bit pazarından kurtardı. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Daha sonra kurdele kesimiyle Ay Deresi park ve çevre düzenlemesi törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Başkan Kocagöz, açılışa katılan misafirlerle beraber Ay Deresi parkını gezdi. Açılış törenine meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Su baskınlarıyla gündeme gelmişti"

Kepez’in Şubat 2024’te yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri Güneş Mahallesi oldu. Zemin katları su basarken, yollar ve yeşil alanlar selin getirdiği çöplerle doldu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, adaylık sürecinde bölgedeki afetzedeleri ziyaret ederek sorunlarını dinlemiş ve göreve gelir gelmez Ay Deresi ıslahını öncelikli projeler arasına almıştı. Öncelikli olarak, dere yatağında bulunan yapılar can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırıldı. Şiddetli yağışlarda su taşkınlarının yaşandığı bölgede, su tahliye kanalı inşa edildi. Güneş Mahallesi’ndeki Ay Deresi çıkış noktasına su kanalı yapılarak, mahallede biriken yağmur suyunun dere vasıtasıyla Düden Çayı’na aktarılması sağlandı. Ay Deresi’nin ıslah edilmesiyle birlikte, derenin iki yakasında modern sosyal donatı alanı oluşturularak bölgeye yemyeşil bir yaşam alanı kazandırıldı.

"Doğayla uyumlu dayanıklı tasarım"

Güneş Mahallesi’nde Ay Deresi’ni çevreleyen 6 bin 333 metrekarelik alanda mevcut ağaçlar korunarak etrafı doğal taşlarla çevrildi ve vatandaşlar için estetik ve konforlu oturma alanları oluşturuldu. Parkta, uzun ömürlü ve güvenli kullanım sağlamak amacıyla kırılma ve yanmaya karşı dayanıklı özel betondan yapılmış piknik masaları ve banklar tercih edildi. Böylece hem doğal dokuya uyumlu hem de dayanıklı bir sosyal yaşam alanı oluşturularak ilçe sakinlerine keyifli bir ortam sunuldu.

"Satranç masası"

Ayrıca, park alanındaki ziyaretçilerin zihinsel ve sosyal aktivitelerini teşvik etmek amacıyla, Ay deresindeki piknik masalarına satranç ve 9 taş oyunları entegre edildi. Bu sayede vatandaşlar, doğayla iç içe vakit geçirirken aynı zamanda zihin geliştirici ve keyifli oyunlarla sosyalleşme imkanı bulacak.

Özel bireyler de düşünüldü

Engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla özel tasarlanmış piknik masaları ve banklar da sosyal donatı alanına eklendi. Satranç oyununun dahil edildiği bu masalar, engelli vatandaşların tekerlekli sandalyeleriyle rahatça yanaşabilecekleri şekilde tasarlandı. Böylece herkesin eşit ve konforlu bir şekilde vakit geçirebileceği bir ortam oluşturularak, sosyal etkileşim ve zihinsel gelişim desteklenmiş oldu.

Çocuklar için kum havuzu

Çocukların fiziksel ve motor becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla park alanında kum havuzu ve çeşitli oyun alanları oluşturuldu. Bu alanlar, çocukların güvenli bir ortamda eğlenirken aynı zamanda el-göz koordinasyonlarını ve sosyal becerilerini geliştirmelerine imkan sunacak.

Yemyeşil bir yaşam alanı

Toplam 6 bin 333 metrekarelik alanda yapılan peyzaj düzenlemesiyle mahalleye yemyeşil bir kimlik kazandırıldı. Alan, çim ve bitkisel peyzaj çalışmalarıyla renklendirilirken, demir ağacı, taflan, rulya, zeytin ve oya ağacı gibi 15 farklı bitki çeşidi dikildi.