Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve sanatla buluşması amacıyla Kuzeyyaka Mahallesi’ne kurulan "Sanat Çadırı"nın açılışını gerçekleştirdi. Kocagöz, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için düşünülen her fikir bizim için çok kıymetlidir. Sanatla büyüyen nesiller, geleceğe daha güçlü ve bilinçli adımlarla yürür" dedi.

Kepez’in Kuzeyyaka Mahallesi’nde kurulan Sanat Çadırı, çocuklar ve gençler için sanatla buluşma noktası oldu. Projenin fikir babaları Kuzeyyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Minnetoğlu ve ressam Ahmet Koçak, Başkan Mesut Kocagöz’ü ziyaret ederek parka gelen çocukları resim sanatı ile buluşturmak istediklerini bildirdi. Başkan Kocagöz ise bu isteğe kayıtsız kalmayıp, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için düşünülen her güzel girişimin ardındayız" diyerek aynı gün içinde sanat çadırını mahalleye kazandırdı.

Kepez Belediyesi’nin kurduğu 50 metrekarelik çadır alanında mahallenin çocukları ve gençleri sanatla buluştu. Ücretsiz olarak hizmet veren atölyede, tuvalden fırçaya, yağlı boyadan diğer resim malzemelerine kadar her türlü ihtiyaç, Başkan Kocagöz tarafından çocuklara armağan edildi.

"Geleceğe yapılan en büyük yatırım"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kuzeyyaka Mahallesi’nde muhtarlık parkına kurulan sanat çadırını ziyaret ederek açılışını gerçekleştirdi. "Çocuklarımızın sanata yönlendirilmesi, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır" diyen Başkan Kocagöz, "Onların elinden tutup yeteneklerini geliştirmeleri için imkan sunmak bizim en büyük görevimizdir" dedi.

Başkan Kocagöz, projenin fikir babası olan Kuzeyyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Minnetoğlu ve mahalle sakini ressam Ahmet Koçak’ı tebrik ederek, "Sizi gönülden kutluyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz için düşünülen her fikir bizim için çok kıymetlidir. Sanatla büyüyen nesiller, geleceğe daha güçlü ve bilinçli adımlarla yürür" diye konuştu. Başkan Kocagöz, sanat çadırında resim yapan çocuk ve gençlerle sohbet etti. Tuval üzerine yağlı boya ile ismini yazdı.

Sanat çadırına 300 başvuru

Kuzeyyaka Mahallesi’nin sanat çadırı, kısa sürede büyük ilgi gördü. Sanat çadırında resim yapmak için şu ana kadar 300 kişi başvuruda bulundu. Çadırın duvarlarını, burada eğitim alan çocukların ve gençlerin yaptığı 20 yağlı boya tablo süslüyor.

Sanat çadırında eğitim veren ve aynı zamanda mahalle sakini olan ressam Ahmet Koçak, çocukların parkta boş zaman geçirmemesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durması için böyle bir fikir düşündüklerini söyledi. Koçak, "Sanat, bir çocuğun hayatını değiştirebilir. Onların vakitlerini verimli kullanmalarını ve kendilerini keşfetmelerini istiyoruz. Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz’e desteğinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Kocagöz, Kuzeyyaka mahallesi ziyaretinde, Mahalle Muhtarı Mustafa Minnetoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı davetine katıldı. Muhtarlık binasında düzenlenen kahvaltı programına Varsak Ayanoğlu Muhtarı Tevrat Akgöz, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Mehmet Sidal, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Ceylan Çelik, Sütçüler Mahalle Muhtarı Veli Koç, Habipler Mahalle Muhtarı Bekir Kınay, Düdenbaşı Mahalle Muhtarı Murat Mirza ve Gazi Mahalle Muhtarı Kemal Sözen, katıldı.