Antalya Bilim Merkezi’nde bulunan Airbus A320 yolcu uçağı simülasyonu, ziyaretçilere unutulmaz bir pilotluk deneyimi yaşatıyor.

Kepez Belediyesi’nin çatısı altında hizmet veren Antalya Bilim Merkezi, havacılık okullarında yer alan yolcu uçağı simülasyonu ile herkese kısa süreli pilot olma imkanı sunuyor. Havacılık meraklılarına eşsiz bir deneyim yaşatan merkez, 12 yaş ve üzerindeki herkesin pilot koltuğuna oturmasına imkan tanıyor. Dünyanın herhangi bir havalimanından gerçek zamanlı kalkış, uçuş ve iniş imkanı sağlayan simülatör, gerçeğe çok yakın kokpiti ile dikkat çekiyor. Airbus A320 yolcu uçağı simülasyonu merkezin havacılık müzesi bölümünde yer alıyor.

Düşük yolcu kapasiteli kısa mesafe yolculukları için tasarlanmış bir model olan Airbus A320, sadece Türkiye’de değil, dünya sivil havacılık firmaları filolarında aktif olarak kullanılıyor. Havacılığa merakı olanların gerçek zamanlı uçuş yapabildiği simülasyon, öğretici olduğu kadar eğlenceli dakikalar vaat ediyor.