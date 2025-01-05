Kepez Belediyesi, yeni yılın ilk sıcak asfalt çalışmasını Çankaya Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Mahallede altyapı kazılarından dolayı sokakların bozulan asfaltı yenilendi.

Şehir merkezinin kuş bakışı göründüğü Masa Dağı’nda kurulan Çankaya mahallesinde planlı şehirleşme süreci devam ediyor. Antalya Şehir Hastanesi’nin de bulunduğu bölgede yeşil alan, yol çalışmalarını yeni yılda da ara vermeden sürdüren Kepez Belediyesi, Çankaya Mahallesi’nde altyapı çalışmalarından dolayı sokakların zarar gören asfaltını yeniledi. Fen İşleri Müdürlüğü, çalışma kapsamında sokakların bozulan asfaltının, trimer makinesi (asfalt kazıyıcı) ile kazıyarak kaldırılmasının ardından toplam bin 35 metre uzunluğundaki yol güzergâhına bin 970 ton sıcak asfalt serildi. Yenileme çalışmasıyla sokaklar güvenli ve konforlu hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, mahallede konut yapımının ve altyapı çalışmalarının sürdüğü sokakların asfalt ve kaldırımını, yatırım planlaması kapsamında önümüzdeki aylarda yapılacağını bildirdi.