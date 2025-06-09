Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,07 BSS 765 plakalı motosiklet sürücüsü Cenk H. direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Cenk H., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan alkol testinde sürücünün 2.00 promil alkollü olduğu belirlendi.