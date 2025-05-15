Kepez Belediyesi ile Kırgız Cumhuriyeti’ne bağlı Balıkçı Şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve Balıkçı Belediye Başkanı Azamat Arnabek Uulu’nun imzalarıyla resmiyet kazanan protokol, Türk Dünyası Belediyeler Birliği koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Antalya’nın Kepez ilçesi ile Kırgızistan’ın Balıkçı şehri, kardeş şehir protokolüyle dostluklarını resmiyete döktü. "Kardeş Şehir Protokolü" Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve Balıkçı Belediye Başkanı Azamat Arnabek Uulu tarafından imzalandı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin koordinatörlüğünde hayata geçirilen protokol, iki şehir arasında sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Kepez Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen törende, iki belediye başkanı karşılıklı iyi dileklerini ileterek, duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

"Yerel yönetimlerin işbirliği çok önemli"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Ben başta başkonsolosumuza sizlerle bizleri tanıştırdıkları için çok teşekkür ederim. Biz aynı soydan geliyoruz. Bizim için çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz iki kardeşiz, iki kardeş ülkeyiz. Birbirimiz için elimizden ne geliyorsa yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Sizlerin güçlü olması bizi güçlü yapar, bizlerin güçlü olması sizleri güçlü yapar. O yüzden işbirliğimizi geliştirmemiz gerekir. Biz buna hazırız. Bizlerde sizleri ziyaret etmeyi çok isteriz. Orada ne yapmamız gerekiyorsa, raporlayıp hazırlayıp teknik arkadaşlarımızla gelerek, elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Ülke genelinde de sizlerle iyi ilişkilerimiz var. Ben hep şuna inanmışımdır. Bütün gelişmeler yerel yönetimlerden başlar" ifadelerini kullandı.

Kırgız Cumhuriyeti’nin Balıkçı Belediye Başkanı Azamat Arnabek Uulu ise misafirperverlikten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Kocagöz’e teşekkür etti. Uulu, "Günlerdir bizimleydiniz, bizim için gerekli olan her şeyi görme ve tanıma fırsatı bulduk. ASAT’a yaptığımız ziyaret bizim için çok önemliydi. Kepez’in müze ve kütüphanelerini inceledik. Balıkçı’da yeni açılacak müze ve kütüphanelerde bu deneyimlerden faydalanacağız. Açılışa sizleri de davet etmek isteriz" dedi.

Törenin sonunda Balıkçı Belediye Başkanı Azamat Arnabek Uulu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’e Kırgız halkının geleneksel şapkası olan kalpak hediye etti. Her iki başkan da karşılıklı "hayırlı olsun" dilekleriyle protokolü imzalayarak, kardeş şehir ilişkisini resmiyete döktü.

Protokol kapsamı

Protokol kapsamında; sanayi, altyapı, turizm, kültür, eğitim, sağlık, tarım ve daha birçok alanda işbirliği geliştirilecek. Yerel yönetimler, şirketler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon sağlanarak ortak projeler yürütülecek. Ayrıca iki şehirde ortak festivaller, panayırlar, sempozyumlar ve paneller düzenlenerek Türk dünyasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi hedefleniyor. Sanat ve kültürel miras alanında da işbirliğini öngören protokol, üniversiteler arası akademik paylaşımları, kültürel etkinlikleri ve sanat projelerini de kapsıyor. Yerel örf, adet ve geleneklerin tanıtılacağı projelerin yanı sıra yemek, müzik, resim, heykel ve edebiyat alanlarında ortak çalışmalar yapılacak. Kardeş şehir ilişkilerinin bir simgesi olarak, her iki şehirde birer parka karşılıklı olarak birbirlerinin isimleri verilecek.

Heyet Kepez’de incelemelerde bulundu

Kırgız Cumhuriyeti’nin Balıkçı Şehri’nden gelen ve aralarında Belediye Başkanı Azamat Arnabek Uulu’nun da bulunduğu 9 kişilik heyet, Kepez Belediyesi’nin örnek hizmetlerini yerinde inceledi. Kepez Belediyesi başkan yardımcıları eşliğinde belediyenin çeşitli birimlerini ziyaret eden heyet, hizmetler hakkında detaylı bilgiler aldı. Ziyaretin ilk durağı, Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün üretim sahası oldu. Asırlık zeytin ağaçları ve topraksız üretimle köklendirilen fidanlar, heyetin en çok ilgisini çeken alanlar oldu. Balıkçı Şehri Belediye Başkanı Azamat Arnabek Uulu, serada gördüğü kırmızı güllerin kendi şehrinde de yetiştiğini belirterek, "Gül gibi dayanıklı başka türler varsa, bunları Balıkçı şehrimizde de yetiştirmek isteriz" dedi.

Heyet, Kepez Belediyesi’nin metal ve ahşap işleri atölyelerini de gezerek, burada çöp kutusundan piknik masasına kadar belediyenin tüm ihtiyaçlarının üretildiği alanları inceledi. Üretim kapasitesi hakkında bilgi alan Balıkçı Belediye Başkanı Arnabek Uulu, "Bu atölyeler belediye için büyük bir avantaj. Her şeyi bağımsız olarak kendiniz üretiyorsunuz. Kepez’de neredeyse tüm ihtiyaçlar kendi kaynaklarınızla karşılanıyor. Devletinizi ve belediyenizi daha da büyük başarılara taşımanızı temenni ediyoruz" diye konuştu.

Heyet, daha sonra Kent Ormanı alanını gezdi. Antalya’yı Kepez’den masmavi uzanan deniziyle kuş bakışı izleyen heyet hayranlıklarını dile getirerek, bu anı fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi. Heyet, Dokumapark’teki Oyuncak Müzesi, Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Antalya Kütüphanesi ve ASAT’ı ziyaret etti.

9 kişilik heyet

Kırgız Cumhuriyeti’nin Balıkçı Şehri’nde gelen heyette: Balıkçı Belediye Başkanı Azamat Arnabek Uulu, belediyenin Meclis Başkanı Dastan Amanalıyev, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Bölümü Başkanı Aygul Bekmurzayeva, Başkan Asistanı ve tercümanı Mirlan Satarov, Mülkiyet İdari Başkanı Erlan Shambetalıev, Su Boru Hatları İşletme Müdürü Kuban Samudınov, Çevre Düzenleme ve Temizlik İşleri Müdürü Edilbek Tokonbayev, Balıkçı Kültür Bölümü Başkanı Sakamat Mukambetov ve Balıkçı Kamu-Siyasi Gazate Editörü Meerim Asanova yer aldı.