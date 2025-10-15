Kepez Kent Tiyatrosu, tiyatroseverleri unutulmaz bir komediyle buluşturuyor. Bol kahkahalı ve sürprizlerle dolu "Kaç Baba Kaç", 17 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Dünya çapında büyük ilgi gören İngiliz yazar Ray Cooney tarafından kaleme alınan "Kaç Baba Kaç" isimli tiyatro oyunu, usta tiyatrocu Haldun Dormen’in çevirisi ve Gökhan Avkıran’ın yönetmenliğinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezi sahnesine taşınıyor. Kepez Kent Tiyatrosu’nun deneyimli kadrosunun sahneleyeceği oyun, hızlı temposu ve enerjik performanslarıyla tiyatroseverlere eğlence dolu anlar yaşatacak. 2 saatlik komedi, 17 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de seyirciyle buluşacak.

Bir hastanenin doktorlar odasında geçen ve temposu bir an bile düşmeyen "Kaç Baba Kaç" herkesi soluksuz bir komedi serüvenine davet ediyor. Oyunun kadrosunda Alptekin Bağlamaç, Bedirhan Çapaklı, Fatma Çisem Alemdar, Ezgi Sönmez, İlke Deniz Ercan, Atakan Bahçeci, Ayşe Yılmaz, Damla Mazlumlar, Beyza Nur Özen, Mehmet Kaan Kurt, Doğa Nebioğlu ve Pelin Aydoğdu yer alıyor. Sahne arkasında ise deneyimli bir ekip var. Kostüm tasarımı Ayça Yücebıyık’a, dekor tasarımı Esin Özgün’e, ışık tasarımı İhsan Erkan Emre’ye, sahne düzeni ise Şilan Sevil’e ait.

Oyunun merkezinde kariyerinin en önemli gününe hazırlanan Dr. David Morgan yer alıyor. Rektörlüğe giden yolda yapacağı konuşma meslek hayatının dönüm noktası olacak Dr. David Morgan’ın hastanenin doktorlar odasında konuşma provasına başladığı anda kariyerinin en parlak günü bir anda hayatının en karmaşık ve en komik gününe dönüşür. Yıllar önce küçük bir gönül ilişkisi yaşadığı eski hemşire Tate, yıllar sonra yanında ’Senden çocuğum var’ dediği kızı Leslie ile birlikte David’in karşısına çıkar. Bu beklenmedik ziyaretle ortalık karışır. David, bir yandan yeni tanıştığı kızıyla ilgilenmeye çalışırken, diğer yandan Tate’in ani gelişiyle sarsılır. Ancak olaylar bununla da bitmez. Hastaneye gelen rektör yapılacak konferans için David’i ararken, polis komiseri ortalıkta dönen garip olayların peşine düşer. Üstüne bir de David’in karısı hastaneye çıkagelince işler tamamen içinden çıkılmaz bir hal alır. Tüm bu kargaşanın arasında yaşlı bunak bir hasta, rektör, hemşireler, doktorlar ve sinirli bir genç çocuk da bu komedi çemberine dahil olur. Yanlış anlamalar, kimlik karışıklıkları, birbirine bağlanan tesadüfler ve hız kesmeyen tempoyla Dr. David Morgan için tek bir hedef kalır; bu kargaşadan hem kariyerini hem evliliğini hem de akıl sağlığını kurtararak çıkmak.