Kepez Belediyesi Kent Tiyatrosu, 2024-2025 tiyatro sezonunu 82 temsille tamamlayarak 30 bin 640 seyirciye ulaştı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Her oyunda salonumuzu sevgiyle dolduran halkımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Kepez Kent Tiyatrosu(KKT), 2024-2025 tiyatro sezonunu büyük bir başarıyla tamamladı. Sezon boyunca üç ana oyunla Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde, tiyatro severlerle buluşan KKT, 82 temsille 30 bin 640 seyirciye ulaştı.

Yetişkinler için "Medyum" ve "Düğün Hatırası", çocuklar için ise "Bu Benim Masalım" adlı oyunlar sahnelendi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Her oyunda salonumuzu sevgiyle dolduran halkımıza çok teşekkür ederiz. Tiyatro, bir toplumun ruhunu besleyen en güçlü sanat dallarından biridir" ifadelerini kullandı.