Kepez Devlet Hastanesi’nde otizm farkındalığına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklara oyuncak ve mavi balonlar hediye edildi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Kepez Devlet Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi. Başhekim Op. Dr. Ramazan Gürkan, Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat Kaçar ve personelin katılımıyla düzenlenen programda otizm farkındalığına dikkat çekildi, personele eğitim verildi. Etkinlikte konuşan Başhekim Gürkan, otizmin genellikle erken çocukluk döneminde ortaya çıkan nöro girişimsel bir bozukluk olduğunu söyledi. Eğitim sonrası hastane girişindeki stantta otizmli çocuklara oyuncak ve mavi balon hediye edildi.

Kepez Devlet Hastanesi’nde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile 2. Ulusal Otizm Eylem Planı çerçevesinde faaliyetlerin süreceği belirtildi.