Kepez Belediyesi, personelinin yangın anında bilinçli ve doğru müdahalede bulunabilmesi amacıyla "Temel Yangın Güvenliği Eğitimi" düzenledi. Eğitimde, yangın güvenliği konusunda teorik bilgiler aktarılırken, belediye bahçesinde ise yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Kepez Belediyesi, personeline yönelik "Temel Yangın Güvenliği Eğitimi" gerçekleştirdi. Eğitimde, yangın çıkma ihtimaline karşı teorik bilgiler verilirken, belediye bahçesinde de uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Eğitim, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube ve Önleme Müdürlüğü personeli Veliddin Alp tarafından verildi. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimde, itfaiyenin görevleri, doğru ihbar verme, yangın nedenleri, yangın anında stres yönetimi ve yangın söndürme teknikleri hakkında bilgiler aktarıldı. Yangınların bilgisizlik, dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal ve kazalardan kaynaklandığı vurgulandı. Ayrıca, piknik tüplerindeki tehlikeler ve bazı yangınlara su ile müdahale edilmemesi gerektiği anlatıldı. Elektrik ve yağ yangınlarında su kullanımının tehlikeli olduğu belirtildi.

Yangında her saniye çok önemli

Eğitimde, yangın sırasında her saniyenin hayati önem taşıdığına dikkat çekildi. Bir odanın iki dakika içinde tamamen yanabileceği vurgulanarak, erken müdahalenin önemi anlatıldı. Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangın örnek gösterilerek, yangın öncesi alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu. Konaklama tesislerinde kalan tatilcilerin, öncelikle yangın çıkışlarını öğrenmesi ve kaldıkları odada duman sensörü olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Doğal afetlere karşı bilinçli olunmalı

Eğitimde ayrıca, Hatay’da meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi de gündeme geldi. Eğitmen Alp, yangın ve deprem gibi afetlere karşı herkesin bilinçli olması gerektiğini belirtti. Hatay depreminde 78 kişiyi enkaz altından kurtardıklarını ifade ederek, bu kişilerin "çök-kapan-tutun" tekniğini uygulayarak çamaşır makinesi, buz dolabı, yatak kanepe gibi eşyaları kendilerine siper edinerek hayatta kaldıklarını söyledi.

Belediye bahçesinde yangın tatbikatı

Teorik eğitimin ardından belediye bahçesinde uygulamalı yangın söndürme eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde personele, yangın anında doğru müdahale yöntemleri, yangının nasıl kontrol altına alınacağı, yangın tüpünün doğru ve etkili şekilde nasıl kullanılacağı anlatıldı. Ayrıca, yangın tüplerinin çeşitleri, kullanım alanları ve hangi tür yangınlarda hangi tüpün tercih edilmesi gerektiği konusunda detaylı pratik bilgiler verildi. Eğitim sırasında personel, yangın söndürme ekipmanlarını birebir deneyimleyerek acil durumlara daha hazırlıklı hale getirildi. Eğitim, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Afet İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlendi.