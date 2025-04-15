Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan etkinlikleri çerçevesinde, Barış Manço ve Cem Karaca’nın unutulmaz şarkıları Kent Orkestrası ile yeniden hayat bulacak. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek konser 16 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında, Türk müziğinin efsane isimleri Barış Manço ve Cem Karaca anısına özel bir konser düzenliyor. Bu çerçevede saat 19.00’da Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan "Efsaneler Konseri"nde Kent Orkestrası, Türk müziğinin unutulmaz isimleri Barış Manço ve Cem Karaca’nın eserlerini seslendirecek. Konser, geçmişten günümüze iz bırakan melodileri bir araya getirirken, aynı zamanda müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serecek. Yapılan açıklamada, "Tüm sanatseverlerimizi 16 Nisan Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz, "Efsaneler Konserimize" davet ediyoruz. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi için www.sakarya.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz" denildi.