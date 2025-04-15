Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 595 bin 400 adet sahte bandrollü makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ticaretine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. F.B.Ü. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 595 bin 400 adet mükerrer/sahte bandrollü boş makaron, 920 adet doldurulmuş makaron ve 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.