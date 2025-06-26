Havaların ısınmasıyla birlikte kene ısırması vakalarında artış olduğuna işaret eden Denizli Özel Tekden Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tunç Aydın, "Keneyi fark eder etmez en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın, erken fark etmek hayat kurtarır" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte artan kene popülasyonu sonrası, kırsal alanlarda ve piknik yapmak için doğal ortamlara giden insanlara kene ısırması vakalarında artış yaşandı. Denizli Özel Tekden Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tunç Aydın, kene ısırmaları, en son görülen ve ölümcül hastalıklara neden olan kene türü ile Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında önemli uyarılarda bulundu.

İnsan ve hayvanların vücuduna tutunan kenelerden bulaşan birçok kene kaynaklı hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Tunç Aydın, "Geçtiğimiz yıl İstanbul’da bir vatandaş tarafından bulunan ve araştırmacılara ulaştırılan Haemaphysalis Longicornis türü kenenin, Uzak Doğu kökenli ve muhtemelen Çin menşeli olduğu belirtilmişti. Bu tespitle birlikte Türkiye’de ilk kez böyle bir tür kayda geçti. Ölümcül ve yaklaşık 30’dan fazla hastalık etkeni taşıdığı belirlendi. Türkiye’de ilk kez 2002 yılında görülen, 2010 yılından bu yana Sivas, Tokat, Erzincan, Giresun, Yozgat ve Amasya’da ölümlere neden olan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), bu hastalıklardan en önemlilerinden birisidir.

"Erken müdahale hayat kurtarıyor"

Yaz aylarında doğayla iç içe olan vatandaşları uyaran Uzm. Dr. Aydın, açık arazilerde uzun kollu kıyafetlerin tercih edilmesini, pantolon paçalarının çorap içine alınmasını ve eve dönüldüğünde mutlaka vücut kontrolü yapılmasını önerdi. Kene ısırıklarının hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Aydın, kene kaynaklı hastalıklardan korunmak için şu uyarılarda bulundu:

"Otluk ve çalılık alanlarda uzun kollu giysiler tercih edelim. Çocuklarımıza açık renkli kıyafetler giydirelim. Böylece keneyi daha rahat fark edebiliriz. Piknik sonrası cilt ve saç diplerinin mutlaka kontrol edelim. Eve dönüşte hemen duş aldıralım. Kene bulursanız asla el ile çıkarmayın. En yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın, keneyi erken fark etmek hayat kurtarır"