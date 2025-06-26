Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Rüzgâr, güneş enerjisi ve jeotermal projeler için yeni kriterlerin getirildiği değişikliklik yönetmeliği ile halkın bilgilendirilmesi süreci güçlendirildi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeler, halkın ÇED sürecine katılımını artırmak için duyuruların internette ve yerel alanlarda yapılmasını zorunlu kıldı.

Yönetmeliğin 8’inci maddesinde yapılan değişiklikle, ÇED sürecine ilişkin duyuruların Bakanlık ve il müdürlüğü internet sitelerinde yayımlanması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, projeden etkilenebilecek halkın yaşadığı yerlerde askıda ilan, anons ve benzeri yöntemlerle bilgilendirme yapılması kararlaştırıldı. Böylece, halkın ÇED sürecine katılımı ve görüş bildirme imkânı güçlendirildi.

Rüzgâr (15+ türbin ve denizüstü), güneş (25 hektar+), jeotermal, madencilik (400.000 ton/yıl+ kırma-eleme), baraj (1 milyon m³+), yeraltı suyu (300.000 m³+) ve elektrik iletim hatları (154 kV+, 50 km+) projeleri için yeni ÇED kriterleri belirlendi.

Yönetmelik, çevre denetimlerini güçlendirmeyi ve yatırımların çevresel etkilerini düzenlemeyi hedefliyor.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz