Düzce’de kenevir yetiştiriciliği ve kaçak avlanmanın önlenmesi eğitimi verildi.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü eğitim salonunda, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Koruma Milli Parklar Müdürlüğü personeli tarafından Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeli ve orman muhafaza memurlarına eğitim verildi. İki aşamalı eğitimin ilk aşamasında Düzce İl Tarım Müdürlüğü personeli Burhan Şahin tarafından doğada kenevirin yetişme şartlarına, bitkiyi tanıma ve kaçak ekimlerin önlenmesi konularına değinildi.

İkinci aşamada ise Düzce DKMP Müdürlüğü personeli Selçuk Çömeten ve Dursun Ciritcioğlu tarafından kaçak avlanma ve kaçak avlanmanın önlenmesi hakkında bilgiler verildi.