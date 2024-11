Rize’nin Ayder Yaylası’na karın tadını çıkarmak için gelen 3 bayan yaylada bulunan bir işletmenin kapalı olmasına rağmen oluşturduğu çadır alanına izinsiz girerek çöplerini bırakıp gittiler.

Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Hal böyle olunca karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar da Ayder Yaylası’na gelerek vakit geçirmeye başladı. İnsanlar keyifle vakit geçirirken çevreye karşı olan saygısızlıkları ise Ayder Yaylası esnafını mağdur etti. Gece saat 00.20 sıralarında güvenlik kamerası bildirimi ile uyanan Doğukan Topal isimli işletmeci, kameraya baktığında 3 şahsın işletmesine ait çadır alana girmeye çalıştığını fark etti. Önce kapattığı çitin açıldığını, sonrasında da çadırın fermuarının açılarak içeriye girildiğini fark eden işletmeci hemen Jandarma ekiplerine haber veridi. Bölgeye doğru harekete geçen jandarma gelene kadar 3 şahıs girdikleri alandan çıktı. Şahısların çıkarken kameraya bakarak kendi aralarında gülüştüğünü gördü. Sabahın ilk saatlerinde işletmesine gelen Doğukan Topal gördükleri karşısında şoke oldu. Çadıra giren 3 kadının içeride çekirdek yediğini, kabuklarını yerlere attığını, tükettikleri besinlerin çöplerini ulu orta o alana bıraktıklarını görünce tepki gösterdi.

"İşletmeme izinsiz girmelerine değil ortalığı pis bırakıp gitmelerine üzüldüm"

Gelen vatandaşların işletmeden içeriye izinsiz girmesine değil, giderken pis bırakmasına üzüldüğünü ifade eden Topal “Gece saatlerinde burada kalmıyoruz. Ardeşen ilçesinde kalıyorum. Saat 00.20 civarında telefonuma bir bildirim geldi. Güvenlik kameralarından baktığımda, üç hanımefendinin kapıyı açıp içeri girdiklerini ve fermuarı açarak mekâna girmeye çalıştıklarını gördüm. Bu durumu hemen jandarmaya haber verdim çünkü o saatte ne olacağını bilemediğim için endişelendim. Hanımefendiler içeride bir süre kaldıktan sonra çıktı. Ertesi sabah dükkâna geldiğimde içerinin dağılmış olduğunu, yerlerin kirli olduğunu ve her yerde çekirdek kabukları bulunduğunu gördüm. Ben, genellikle iş yerinde ihtiyaç olması durumunda odun bırakıyorum ki, ani bir sıkıntı olursa ya da yol kapanırsa, içeride mahsur kalanlara yardımcı olabilirim. Sobalar yakılır, ısınırlar diye düşünüyorum. Ancak bir işletmeye girildiğinde, en azından içeri temiz bir şekilde girilip, çıktıktan sonra da düzgün bırakılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İçeriye girenlerin en azından bir not bırakıp teşekkür edebilecekken çöp bırakıp gittiklerinin altını çizen Topal “Sosyal medyada sıkça görüyoruz. İnsanlar bir mekâna girip, bir su alıp not bırakıyorlar. ‘Hakkınızı helal edin, paramızı bıraktık’ diye. Biz para beklemiyoruz ama en azından bir not bırakılmasını, ‘İşletmenizi kullandık, kusura bakmayın, çok soğuktu, mahsur kaldık’ gibi bir açıklama yapılmasını beklerdim. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Ancak bir mekâna girip ihtiyacın olsa da, çıkarken orayı kirli bırakmak bence etik değil. İçeri giren misafirlerimize de söylüyorum, Ayder Yaylası hepimizin yaylası. Hep birlikte daha fazla özen göstermeliyiz” diye konuştu.