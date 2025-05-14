Kocaeli’de doğaya salınan kızıl geyikler, yerleşim yerlerine kadar indi. İnsanlardan korkmayan ve çevreye zarar vermeyen geyikler, vatandaşların da gözdesi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında, Kartepe’de bulunan Ormanya’da yetiştirilen 10 kızıl geyik, 19 Eylül 2024’de Samanlı Dağları’ndaki doğal yaşam alanlarına salınmıştı.

Kartepe ve Başiskele ilçesinde görülen geyikler, sık sık hem vatandaş kamerasına hem de güvenlik kamerasına yakalanıyor. Geyikler, zaman zaman yerleşim yerlerine gelerek yiyecek arıyor.

Son olarak bir geyik, Başiskele Paşadağ mevkisindeki ormanlık alanda, bir başka geyik de sitenin önünde gezinirken görüntülendi.

"Hayvan çok güzel görünüyordu, çok da sakindi"

Birkaç gün önce sabah saat 07.30 sıralarında geyikle karşılaşan Ali Güneş, "Şu anda Başiskele’nin Paşadağ’ı bölgesindeyiz. Birkaç gün önce sabah saatlerinde iş yerine geldiğimizde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin besleyip doğaya saldığı geyiklerden bir tanesiyle karşılaştık. İnsanlardan kaçmıyordu, gayet insancıldı. Yabani hayvan gibi değildi. Korkumuz hayvanlar değil ama insanlar inşallah geyiklere zarar vermez. Hayvan çok güzel görünüyordu, çok da sakindi" dedi.

Ali Güneş, geyiklerin çevredeki sitelerin önüne de gittiğini söyleyerek, "Daha önce bir geyiğin sitelere girdiğini, o bölgelerde dolaştığını görmüştük. Alanda müsait, yeşillik. Onlar için çok uygun" diye konuştu.

"Bu hayvanlara sahip çıkalım"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Ali Güneş, "Bu haberi görenlerden, izleyenlerden, okuyanlardan ricamız şu, bu hayvanlara sahip çıkalım. Bu hayvanları zevk uğruna öldürmeyelim. Biz şahsen geyiği zevkle izledik. Hayvanlara kıymayalım" ifadelerini kullandı.