Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi, dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Erzurumlular güne kar sürprizi ile uyandı. Kent merkezine yağan kar kısa sürede erirken Palandöken Kayak Merkezi mayıs ayında yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Bahar mevsiminde kış mevsimini yaşayan Erzurumlular büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Öte yandan Erzurum-Tekman karayolu Palandöken geçidinde kar yağışı sonrası bazı sürücüler yolda kaldı. Sürücülerin yardımına ekipler yetişti.