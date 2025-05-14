Bursa İnegöl Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan ve otizmli iki özel öğrencinin eserlerinden oluşan “Sana Anlatacak Bir Hikâyem Var” isimli serginin açılışı yoğun katılımla gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası, bu yıl da İnegöl Belediyesi tarafından farkındalık oluşturan özel bir sergiye ev sahipliği yaparak kutlandı. Otizm spektrum bozukluğu tanısı olan iki öğrencinin özveriyle hazırladığı toplam 36 eser İnegöl Belediyesi Sergi Salonunda sanatseverlerin izlenimine sunuldu. 16 Mayıs tarihine kadar açık olacak serginin açılış törenine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban olmak üzere, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, özel bireyler ile aileleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İnegöl Selçuk Yahşi Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ali Doğan ve Kocatepe Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Teslime Karacalı’nın eserlerinden oluşan sergi, hem sanatsal yönüyle hem de farkındalık oluşturma amacıyla büyük takdir topladı.

“BU SERGİYLE SANATIN ENGEL TANIMADIĞINI HEP BİRLİKTE GÖSTERDİĞİMİZE İNANIYORUZ”

Serginin açılışında konuşan Ali Doğan ve Teslime Karacalı, duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ali Doğan, resim yapmanın kendisi için bir oyun gibi olduğunu ifade ederek, “Hayallerimi renklerle anlatmak beni çok mutlu ediyor. Sergideki her resim duygularımı yansıtıyor. Kelimelerle anlatmak zor olduğunda resimler imdadıma yetişiyor,” dedi. Desteğini esirgemeyen öğretmenlerine, ailesine ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkürlerini iletti. Teslime Karacalı ise boncuk resim sanatına duyduğu ilgiyi ve bu süreçte gösterdiği sabrı dile getirerek, “Boncuklarla çalışmak beni hem mutlu ediyor hem de kendimi ifade etmemi sağlıyor. Engelliler Haftası’nda böyle anlamlı bir sergide yer almak bizim için çok özel. Bu sergiyle sanatın engel tanımadığını hep birlikte gösterdiğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“BU ESERLER TOPLUMSAL BİRLİK MESAJIDIR”

Yaptıkları çalışmalarla özel bireylerin her zaman yanlarında olduklarını ve onlara fırsat verdiklerinde neler yapabildiklerini bu özel sergide daha iyi görüyoruz diyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, emekleri için öğrencilere teşekkürlerini iletti. Başkan Alper Taban serginin açılış konuşmasında, ‘’Özel serginin açılışında konuşma İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Her iki evladımıza ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışıp eserler ortaya çıkartmışlar. Anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. İnsan keşfedilmeyi bekleyen bir mücevherdir. İnsana değer verildiğinde neler yapabildiğini görmüş oluyoruz. Engelliler Haftası vesilesiyle farkındalık oluşturan bu özel sergi, hepimize ilham veriyor. Otizmli iki çocuğumuzun emeği, sabrı ve hayal gücüyle ortaya koyduğu eserler, sadece birer sanat çalışması değil; aynı zamanda umut, cesaret ve toplumsal birlik mesajıdır. Sevgide asla engel yoktur. Çalışmalarımızla tüm özel bireylerimizin yanındayız ve yanlarında olarak desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

ÖZEL SERGİ 3 GÜN BOYUNCA AÇIK OLACAK

Konuşmalar sonrası İki öğrencinin yeteneklerini ve hayal güçlerini sanatla ifade etme yolculuğunu gözler önüne seren sergideki eserler katılımcılar tarafından incelendi. Ali Doğan’a ait 21 resim ve Teslime Karacalı’nın boncuk resim sanatıyla oluşturduğu 15 eser, 14-16 Mayıs tarihleri arasında 10.00-16.00 saatleri arasında İnegöl Belediyesi Sergi Salonunda ziyarete açık olacak. Sergi, İnegöl’de sanatla buluşmak ve farklı hayatlara dokunmak isteyen herkesi bekliyor.