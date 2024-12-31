Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde Kemer’de faaliyette bulunan market, kasap ve pastanelerde denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan denetim ekibi, vatandaşların güvenli alışveriş yapmaları için yılbaşı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı.

Belediye ekipleri, ilçe dahilinde bulunan market, kasap ve pastanelerde hijyenik ve standartlara uygun üretim yapılıp yapılmadığını ve ürünlerin son kullanım tarihlerini, ürünlerin gramajları ve genel kurallara uyulup uyulmadığını denetledi.

Denetimler sırasında kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılarda bulunulduğu belirtildi.