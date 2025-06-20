Kültür ve Turizm Bakanlığı Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi’nde oluşan koku nedeniyle Çamyuva ve Kuzdere Mahalle sakinlerinin topladığı imzaların ASAT Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilmesinin ardından Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu önderliğinde tesislerde toplantı düzenlendi.

Toplantıda ALKATAŞ A.Ş olarak ihale kapsamında tesisin 10 senelik işletmesini aldıklarını ifade eden ALKATAŞ A.Ş’nin Sorumlusu Gökhan Demirel, tesisi yapan ve işleten firma konumunda olduklarını söyledi.

Demirel, tesis açıldıktan sonra eski tesisteki atık suların mevcut tesise yönlendirilmeye başlandığına dikkat çekerek, "Normalde eski tesisin miadı dolmuştu. Normal şartlarda bu projenin bitim süresi 2,5 yıldır. Bakanlığın ödemeleri hızlandırarak projeyi hızlandırmasıyla buradaki iş 15 ay gibi kısa sürede tamamlandı. Normal şartlarda bu iş bu sürede yapılmaz. Burası çok hızlı yapıldı. Hızlı yapılması nedeniyle arıtmaya dair bazı işler kaldı. Örneğin, terfi hatlarının sonlandırılması kaldı. Ama biz sene sonuna doğru terfi hatlarını çalışır hale getirdik" dedi.

Eski tesis artık arıtmayı yapamayacak duruma geldiğini söyleyen ve biyolojik tesis olduğu ve bakteri üretimini sağlamak için belli bir süreye ihtiyaç bulunduğunu hatırlatan Demirel şöyle devam etti: "Bunu hızlandırmak adına da diğer mevcut çalışan tesislerden çamur aşılaması da yaptık. Buraya Kemer ve Çamyuva tesislerinden çamur getirdik ve işi hızlandırdık. Şu anda tesis koku üniteleriyle ful ve randımanlı olarak çalışmaktadır. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor; burası bir arıtma tesisi. Havuzlarımızın her tarafı kapalı değil. Dünya standartlarında da bu böyledir. Çalışmalarımız neticesinde koku ünitelerinin performanslarını artırdık. Gerekli ilaveleri yaptık. Koku kaynağı olarak gördüğümüz yerleri kapattık. Gelen şikayetler doğrultusunda kaçak olduğunu tespit ettiğimiz yerlerde iyileştirme çalışmaları yaptık. Normalde bu tesisin projesinde koku ünitelerinde olmayan kısımlar vardı. Biz müteahhit olarak onları ilave olarak koyduk. Normalde standart olarak bizden istenen biyolojik arıtma ve aktif karbonla koku giderim ünitesiydi. Biz buna performansını artırmak adına daha hibrit bir sistem olan kokunun yoğunluğuna göre sistemi ayarlayabileceğiniz kimyasal bir koku giderim ünitesi ekledik. Burada üç kademeli bir koku arıtma sistemi var. İlk kademe biyolojik arıtma. Daha sonra kimyasal dozlama yapıyoruz. Üçüncü kademede ise aktif karbondan geçiriyoruz. Biz koku ünitelerine gerekli müdahalemizi yaptık. Şu anda ünitelerimiz tam performansla çalışmaktadır. Dün de bir ölçüm yaptırdık. Koku seviyemiz, 00.5 seviyesinde çıkışlarımız var. Bu tesiste kokuyla yapılabilecek her şey yapılmış vaziyette diyebiliri" dedi.

Başkan Topaloğlu:"Kemer Belediyesi’nin parafı bile yok"

En fazla koku sorunu yaşayan yerleşim yerinin başında Çamyuva olduğunun altını çizen Başkan Topaloğlu ise Kemer’e bir arıtmanın lazım olduğunu diğer arıtmalar miadını doldurduğunun bilindiğini belirterek, "Ancak arıtmanın yapılacağı yer burası değildi. Bu tesis başka bir yere yapılabilirdi. Ama olan oldu. Biliyorsunuz bu işletmeler kamu yararına olduğu için ruhsata tabi değil. Kemer Belediyesi’nin burada bir tane bile parafı yok. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Bazı kişiler belediyenin buraya ruhsat verdiğini söylüyor. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Burası açıldığı zaman buraya gelerek koku nedeniyle arkadaşlardan bilgi aldım. Bakteri üretimi yapıldığını ve koku sorunu yaşandığını söylemişlerdi. Geçtiğimiz günlerde Çamyuva Kuzdere mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız bu koku nedeniyle imza topladı. Bu imzaları ASAT ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderdik. Vatandaşlarımızda arıtma tesisinin kapakları açıldığı için koku yayılıyor diye bir algı oluştu. Bazen geceleri Çamyuva’dan geçerken çok yoğun şekilde koku oluyor. Dün yine ziyaretime gelen bir vatandaşımız sabahları pencerelerini açamadıklarını söylediler. Bu durumu iyi niyetle çözmemiz gerekiyor. Biz buraya üzüm yemeye geldik. Yapılması gereken bir şey varsa yapalım ki vatandaşımız da siz de biz de rahat olalım" diye konuştu.

Bir vatandaşın "Oluşan algı kapakları açtığınız yönünde. Siz burada kapakları açıyor musunuz?" sorusu üzerine ALKATAŞ A.Ş’nin Sorumlusu Gökhan Demirel şunları kaydetti: "Burası resmi bir kurum. Bizi denetleyen ASAT, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıdır. Böyle bir denetimin altında size göre çıkışlara baypas yapmamız mümkün müdür? Kapaklar açılıyor diye oluşan algıyı ve iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Atıksu Arıtma Daire Başkanı Çevre Yüksek Mühendisi Murat Mert Otuzaltı ise ASAT’ın bu işletmedeki rolü, projelerin onaylanması ve 27 yıl boyunca yüklenici firmaya ait olan işletmenin 7/24 denetiminin yapılması olduğunu kaydetti. ASAT personelinin görevinin buradaki tesisin çıkış suyunu ve koku gidermelerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek olduğunu söyleyen Otuzaltı, "Sizlere burada sıfır koku vaadinde bulunulmuş ancak bunlar gerçek olmayan vaatlerdir. Maalesef sıfır koku diye bir şey söz konusu olmaz. Ancak şöyle bir şey yapılabilir. Arıtma tesisinde bir tane koku kaynağı olmaz. Burada 15 tane ünite bulunuyor. Arıtma kademeli bir sistemdir. Herhangi bir kademesinde sorun olduğunda koku yayılabilir. Örneğin, çamuru düzenli çekmezseniz koku yapar. Koku gidermenin aktif karbonunu değiştirmezseniz koku yapar. Bekleme süresini artırırsanız koku artar. Yer seçimine biz karar veremediğimiz ve yapım süreci de tamamlandığı için bizim burada yapabileceğimiz koku gideren ünitelerin çalışır ve aktif durumda olduğunu sağlamak. Biz burada zaten denetimi tesiste çalışan arkadaşlarımızla sürekli yapıyoruz. Kokunun geldiği saatler tespit edilerek o saatlerde yapılan işlemlere yönelik çalışmalar yapılabilir. Bu sayede ufak ufak noktasal önlemler alınabilir. Ancak sıfır koku olması zordur" diye konuştu.

Çamyuva Mahalle Muhtarı Rıdvan Vicir’in de konuyla ilgili açıklamalarının ardından Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, firma yetkililerinden şikayetlerin yoğunlaştığı saatlere yönelik gerekli incelemelerin yapılmasını ve bu saatlerde koku yayılımının azaltılmasıyla ilgili önlemlerin alınması talebini yeniledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi’nde düzenlenen toplantıya, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, CHP Kemer İlçe Başkanı Sedat Karakaya, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Semih Top, Kemer Belediye Meclis Üyesi Sema Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Atıksu Arıtma Daire Başkanı Murat Mert Otuzaltı, Kemer Belediyesi Çamyuva Mahalle Sorumlusu Uğur Keskin, Kemer Belediyesi Kuzdere Mahalle Sorumlusu Ayhan Yıldırım, Çamyuva Mahalle Muhtarı Rıdvan Vicir, Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay, ASAT Kemer Şube Müdürü Nuri Kocadağ, tesisin yapım ve işletme ihalesini alan ALKATAŞ A.Ş’nin Sorumlusu Gökhan Demirel ve vatandaşlar katıldı.