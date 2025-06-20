En büyük hayali, Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlarken sarı-kırmızılı formayı giymek olan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Mustafa Yapar, bu dileği gerçekleşti.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Mustafa Yapar’ın en büyük hayali, Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlarken sarı-kırmızılı formayı giymekti. Durumu uzun süredir ciddiyetini koruyan Mustafa’nın bu dileğine, Galatasaray taraftarı Hakan Yılmaz anlamlı bir jestle karşılık verdi.

Galatasaray’ın şampiyonluğunun ardından Mustafa’ya forma, şapka ve atkı temin eden Yılmaz, hediyelerini hastaneye ulaştırarak küçük taraftara büyük moral kaynağı oldu. Uzun süre yoğun bakımda kalan Mustafa, tedavisinin ardından servise alındığında, en çok beklediği forma ile buluştu.