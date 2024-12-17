Antalya’da Kemer Belediyesi, ilçe genelinde bahçe atıklarının daha düzenli ve hızlı bir şekilde toplanmasını sağlamak amacıyla başlattığı Bahçe Atıkları Toplama Programı kapsamında, Arslanbucak Mahallesi’ni pilot bölge olarak seçti. 2 Aralık 2024 tarihinde uygulamaya konulan projede, belirlenen kurallara uymayan vatandaşlara para cezası uygulanacağı bildirildi.

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Bahçe Atıkları Toplama Programında değişikliğe giderek, pilot bölge olarak seçilen Arslanbucak Mahallesi’nde deneme çalışmaları 2 Aralık 2024 tarihinde başlamıştı. Proje kapsamında, vatandaşların bahçelerinden çıkan dal, çalı ve budama atıklarını, Arslanbucak Kapalı Pazar yeri yanındaki belirlenmiş alana bırakmaları gerekiyor. Bahçe atıkları yalnızca Cumartesi ve Pazar günleri bu alana getirilecek ve Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanacak.

"Kurallara uymayanlara 2 bin 52 TL ceza"

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bahçe atıklarının kaldırım üzeri, çöp konteyneri yanı ya da rastgele alanlara bırakılmasının kesinlikle yasak olduğu vurgulandı. Belirlenen alan ve günler dışında atık bırakılması durumunda, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince, 2024 yılı için her tespit edilen ihlale 2 bin 52 TL idari para cezası uygulanacağı ifade edildi. Bahçe atıklarının dışında moloz, evsel atık ve diğer çöplerin bu alana bırakılmasının da yasak olduğu belirtildiği açıklamada, bahçe budama işini ücret karşılığı yaptıran kişilerin, çıkan atıkları Kuzdere Mahallesi’ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne teslim etmeleri gerektiği bildirildi.

Proje ile bölgedeki temizlik ve düzenin sağlanmasının amaçlandığını belirten Kemer Belediyesi yetkilileri, vatandaşların kurallara uymasını ve belirlenen alanların dışında atık bırakmamasını rica etti. Belediye Zabıta Müdürlüğü’nün proje kapsamında denetimleri sürdüreceği ve ihlallere karşı yasal işlem başlatacağı da ifade edildi.