Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer ilçesinin Aslanbucak Mahallesi’nde yeni açılan imar yolunda içme suyu hattını yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) tarafından yürütülen proje kapsamında, Kemer ilçesi Aslanbucak Mahallesi’ne yeni içme suyu hattı yapılıyor. Yeni imara açılan bölgelerin mahallenin içme suyu ihtiyacını artırması üzerine başlatılan çalışma kapsamında mahalleye geniş çaplı yeni HDPE borular döşeniyor. İçme suyu hattı yenileme çalışması, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı ve suyun daha sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını amaçlıyor. ASAT Genel Müdürlüğü yetkilileri, Kemer genelinde mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda altyapı çalışmalarının devam edeceğini belirtti.