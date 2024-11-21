Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi devlet hastanesinde görev yapan bir erkek hemşire hakkında 5 kadın hemşireyi taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Olay geçtiğimiz hafta Kelkit Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede hemşire olarak görev yapan ve bir sağlık sendikasının ilçe temsilcisi olduğu öğrenilen A.S., 5 kadın hemşire tarafından taciz suçlamasıyla şikayet edildi. Kadın hemşirelerin şikâyet dilekçelerini üst yönetime iletmelerinin ardından konuyla ilgili hem Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü tarafından jet hızında soruşturma başlatıldı.

Kelkit Devlet Hastanesi’nde görev yapan 5 kadın hemşireye hem sözlü hem de fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla suçlanan erkek hemşire A.S. geçici olarak Şiran Devlet Hastanesi’nde görevlendirilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.