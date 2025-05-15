Gümüşhane’de vaşak ve dağ keçileri yola indi, vatandaşlar o anları kaydetti.

Gümüşhane’de gündüz saatlerinde yola inen vaşak ile koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak yol üzerinde çevredekilere aldırış etmeden yürürken koruma altındaki dağ keçileri ise sürü halinde vatandaşların kameralarına yakalandı.

Genellikle gece avlanan ve gece saatlerinde hareket halinde olan vaşağın gündüz saatlerinde görülmesi dikkat çekerken, uzmanlar bu durumun yaşam alanı daralması ve yiyecek arayışı gibi nedenlerle meydana gelmiş olabileceğine dikkat çekti.

Farklı bölgelerde görüntülenen vaşak ve dağ keçileri ise bir süre sonra çevredeki dağlık alana yönelerek gözden kayboldu.