Gümüşhane’de jandarma ekiplerinin devriye sırasında fark ettiği yaralı tavşan tedavi ve bakımının yapılmasının ardından doğaya salındı.

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri önleyici kolluk devriyesi sırasında bir ayağından yaralı halde bulunan bir tavşanı fark etti.

Durumu hemen ilgili birimlere bildiren ekipler, yaralı tavşanı Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi’ne teslim etti. Tavşanın tedavi ve bakımı kısa sürede tamamlandı.

Sağlığına kavuşan tavşan, doğal yaşamına yeniden kavuşması için Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edilerek doğaya salındı.