Keçiören Belediyesi’nde bulunan Mehmet Ali Şahin Çocuk Eğitim Merkezi’nde (ÇEM) eğitim alan ilkokul öğrencilerinin yaptığı eserlerden sergi açıldı.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, Osman Hamdi Bey İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine ÇEM tasarım ve zeka oyunları atölyelerinde eğitim verdi. 5 haftalık özel bir eğitim programıyla minik öğrencilerin misafir edildiği ÇEM’de, tasarım yapmanın bütün detayları anlatıldı. Keçiören Belediyesi tarafından çocuklar için servis hizmeti verildi. Öğrenciler, eğitim boyunca tasarım ve zeka oyunları alanında yeteneklerini geliştirirken ortaya koydukları birbirinden güzel eserler sergiyle görücüye çıktı. Osman Hamdi Bey İlkokulu’nda açılan sergideki birbirinden etkileyici çalışmalar öğretmenler ve ailelerden beğeni topladı.

"Eğitime desteği sürdürüyoruz"

Eğitime destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Önceliğimiz her daim eğitimdir. Bu noktada çocuklarımızın eğitim, sanat ve spor alanlarında çok yönlü gelişimine destek vermeye devam ediyoruz. Çeşitli projelerle çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkarmak temel gayelerimizden biridir" dedi.