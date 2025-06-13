Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi, gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi sınav provası düzenledi.

Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi, yıl boyunca uzman eğitim kadrosu, kaynak kitap ve denemelerle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 15 Haziran pazar günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi sınav provası düzenledi. Öğrencilere sınav motivasyonu kazandırmak amacıyla Keçiören Belediyesi Tepebaşı Eğitim Merkezi ve ilçe genelindeki eğitim merkezlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen deneme sınavına öğrenciler katılım sağladı. Öğrenciler, sınav günü karşılaşabilecekleri durumları gözlemlerken sınav kaygısı ve zaman yönetimi ile ilgili de kendilerini deneme imkanı buldu. Yaklaşan LGS 2025 öncesi, gözetmen öğretmenler eşliğinde gerçek sınav atmosferini deneyimleyen öğrenciler önemli bir hazırlık sürecini geride bıraktı.

"Öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Sınav provasıyla öğrencilerdeki sınav kaygısını ve heyecanını en aza indirmeyi hedeflediklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Yıl boyunca Belediyemizden eğitim alarak sınavlara hazırlanan öğrencilerimizi sınav arifesinde de yalnız bırakmıyoruz. Öğrencilerimizi hedeflerine ulaşmaları için daha fazla destekliyor ve onlara rehberlik hizmeti veriyoruz. Hafta sonu gerçekleşecek LGS sınavında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınav öncesinde olduğu gibi, sınav sonrasında da eğitim merkezlerimiz ve uzman eğitmen kadromuzla öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni dönem kurs kayıtları başladı

Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezleri’nde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarına yönelik yeni dönem başvuruları başladı. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi kayıt kabul sınavı 7’nci ve 8’inci sınıflar için 24 Haziran, 11’inci, 12’nci sınıf ve mezunlar için 25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. LGS-YKS hazırlık kursları için ön kayıt başvuruları ‘kecioren.bel.tr’ adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılmakta olup başvuru yapmak isteyenler ‘0312 380 43 25’ numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabilecekler.