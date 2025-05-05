Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi (KEAL) öğretmen ve öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu Tatoğlu Kültür Merkezinde sahne aldı. Şefliğini okulun müzik öğretmeni Mehtap Fırat Yılmaz’ın üstlendiği konserde, farklı yörelere ait 18 türkü seslendirilirken, türkülere eşlik eden halk dansları dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Karadeniz Ereğli’nin köklü eğitim kurumlarından Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi (KEAL), Türk Halk Müziği geleneğine sahip çıkarak öğrencilerle birlikte sahneye taşıdı. Konserde 26 öğrenciden oluşan koro, 5 öğretmen ve 3 öğrencinin solo performanslarıyla türkülere hayat verdi. Müzik öğretmeni Mehtap Fırat Yılmaz’ın yönetimindeki etkinlikte bağlama, gitar, klavye, ritim, kabak kemane, kaval ve kemençeden oluşan orkestra sahne aldı.

Konsere eşlik eden müzik grubu, Anadolu’nun farklı bölgelerine ait ezgileri geleneksel sazlarla seslendirdi. Performanslar sırasında izleyiciler kimi zaman duygulandı, kimi zaman alkışlarla tempo tuttu. Gecenin sonunda seyirciler, sahnedeki öğretmen ve öğrencilere uzun süre alkışlarla teşekkür etti.