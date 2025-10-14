Karabük Üniversitesi (KBÜ), Erasmus+ KA171 Ders Verme Hareketliliği çerçevesinde Mısır ve Ürdün’den gelen akademisyenleri ağırladı. Ziyaret kapsamında, iki ülkenin üniversiteleriyle akademik iş birliği ve ortak projelere dair temaslarda bulunuldu.

Mısır Benha Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdelfattah Selim ve Ürdün Al-Balqa Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Rafi Al-Njadat, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile bir araya geldi.

Görüşmede, üniversiteler arası akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi, ortak bilimsel projelerin geliştirilmesi ve öğrenci ile akademisyen değişimlerinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Erasmus+ programının uluslararası akademik ilişkileri geliştirmede önemli bir köprü görevi üstlendiğini söyledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ise Karabük Üniversitesi’nin uluslararası projeler ve Erasmus+ faaliyetleriyle dünya üniversiteleri arasında daha görünür hale geldiğini ifade etti.

Konuk akademisyenler Prof. Dr. Selim ve Dr. Al-Njadat da Karabük Üniversitesi’ne gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, ortak akademik çalışmalar yürütmekten memnuniyet duyacaklarını belirtti.