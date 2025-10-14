Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Uluslararası Kandilli Kayak Merkezinde pistlerinde asfalt ve çevre düzenlemesi yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e ‘Erzurum forması’ vererek teşekkür etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Uluslararası Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Kayak Merkezi pistlerinde asfalt ve çevre düzenlemesi yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret ederek, teşekkür ettiler ve kendisine Erzurum yazılı forma hediye ettiler.

Oldukça samimi bir ortamda geçen Teşekkür ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal da hazır bulundu.

Büyükşehir Kandilli Biathlon pistinin çehresini değiştirdi

2011 UNIVERSIADE kapsamında yapılan ve EYOF 2017’nin ardından pistlerin bozulması sonucu tesiste uluslararası düzeyde organizasyon yapılamıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in destekleri sonucu Kandilli Biathlon Merkezinin çehresinin değiştiğine işaret eden GSİM Müdürü Çakmur, artık Kandilli Kayak Merkezinde ulusal ve uluslararası yarışların rahatlıkla yapılabileceğini söyledi.

Çakmur, "2011 UNIVERSIADE Kapsamında yapılan Uluslararası Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon pistleri asfaltı ve çevre düzenlemesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenmiştir. 3.5 kilometrelik biathlon pistlerinin asfaltı yenilenerek ulusal ve uluslararası yarış organizasyonları için hazır hale getirilmiştir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanarak çevre düzenlemesi yapılan ve oldukça modern bir görünüme kavuşan Kandilli Kayak Merkezi Biathlon pistleri ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez’in ziyaretinden ve anlamlı hediyelerinden ötürü büyük bir mutluluk duyan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez kardeşlerim belediyemizde ziyaretimize geldi. Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.