Türkiye U20 Erkekler 15’li Ragbi 1. Ligi’nde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği SK, ligde bugüne kadar oynadığı bütün maçları kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Körfez Gençlerbirliği SK, geçen hafta sonu Antalya’da oynanan U20 Erkekler 15’li Ragbi 1. Ligi’nde Engin Hazır Spor Kulübü’nü 64-6 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U20 15’li Erkekler Ragbi Takımı, antrenörleri İhsan Demirtaş ve Mehmet Kahvesi ile birlikte daha önce oynadıkları Ankara Pursaklar Belediyespor Kulübü ile oynadığı 1. Lig belirleme maçında büyük bir mücadeleye imza atmıştı. Nefes kesen karşılaşmada normal süre 19-19 eşitlikle tamamlanmış, uzatmalarda gelen "Golden Try" ile sahadan 24-19 galip ayrılan takımımız, 1. Lig’de mücadele etmeye hak kazanmıştı. Diğer taraftan 1. Lige çıkışının ardından oynadığı ilk maçında Ankara Ragbi Spor Kulübü’nü 53-15, ikinci karşılaşmada Konya Selçuk Kartallar Spor Kulübü 50-19 yenerek ligdeki iddiasını sürdürmüştü.

Final maçına davet

Şimdi gözler, sezonun final karşılaşmasına çevrildi. Körfez Gençlerbirliği U20 15’li Erkek Ragbi Takımı, Türkiye Şampiyonluğu için Isparta GSİM Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Yakında tarihi açıklanacak olan ve evimizde Körfez’de oynayacağımız final mücadelemize bütün sporseverleri şimdiden davet ediyoruz. Taraftarlarımızı tribünlerde takımımıza destek olmaya çağırıyoruz. Gelin şampiyonluk sevincimizi birlikte yaşayalım bizde güç ve destek verin" denilerek sporseverler davet edildi.