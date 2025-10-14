Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla Araban İlçesi’nde düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’nda muhtarların talepleri dinledi.

Araban ilçesinde Gaziantep Valisi Kemal Çeber başkanlığında düzenlenen Muhtarlar Toplantısına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, mülki idare amirleri ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; Arabanlı muhtarların talepleri dinlendi, ilçe için yapılabilecek çalışmalar ve atılabilecek adımlar değerlendirildi.