Karabük Üniversitesi(KBÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) 2221 Programı kapsamında Malezya'dan akademisyenleri ağırladı.

Ziyaret kapsamında akademik iş birlikleri, ortak projeler ve bilimsel çalışmalar ele alındı.

Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK 2221 Programı çerçevesinde Universiti Utara Malaysia öğretim üyeleri Dr. Hapini Awang ve Dr. Nur Suhaili Mansor'u misafir etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş'ın davetiyle gerçekleşen ziyaret kapsamında konuk akademisyenler bir ay boyunca üniversitede akademik çalışmalar yürütecek.

Bu süreçte araştırma iş birlikleri, ortak proje geliştirme ve bilimsel yayın faaliyetleri kapsamında çeşitli birimlerle temas sağlanacak.

Program kapsamında bilişim teknolojileri, yapay zekâ, Coğrafi Bilgi Sistemleri, dijital dönüşüm ve akıllı sistemler alanlarında ortak çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Ziyaret süresince TÜBİTAK ve uluslararası fon programlarına yönelik proje hazırlıkları yürütülürken lisansüstü öğrencilere yönelik seminer ve çalıştaylar da düzenlendi.

Gerçekleştirilen akademik ziyaretin iki üniversite arasındaki iş birliğini güçlendirmesi, akademik hareketliliği artırması ve yeni bilimsel projelere zemin hazırlaması bekleniyor.