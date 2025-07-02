Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, TRT Avaz’ı ziyaret ederek Kanal Koordinatörü Yücel Kılıçkaya ile bir araya geldi.

RektörKırışık, medya alanındaki temasları çerçevesinde Türk dünyasına yönelik yayınlarıyla stratejik öneme sahip olan TRT Avaz Kanal’ını ziyaret etti.

Ziyarette; medya ve iletişim alanındaki güncel gelişmelerin yanı sıra, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sosyalfest 2025 kapsamında gerçekleştirilebilecek iş birlikleri ele alındı.

TRT Avaz’ın uluslararası yayın ağıyla Türk dünyasındaki etkileşimi güçlendirdiğine dikkat çeken Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesinin de Türk dünyasından çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yaparak bu ortak kültürel zemine güçlü katkılar sunduğunu vurguladı.

Sosyalfest 2025’te bu yıl ilk kez "Türk Dünyası" ana kategorisinde sosyal model tasarım yarışmalarına yer verildiğini belirten Prof. Dr. Kırışık; bu başlık altında bilimsel, kültürel ve ekonomik birçok alanda ortak çalışmalar hedeflendiğini ifade etti.

Kırışık, TRT Avaz ile kurulacak iş birliğinin, hem festivale hem de Türk dünyası ülkeleriyle olan akademik ve kültürel ilişkilerin derinleşmesine katkı sunacağını dile getirdi. Karabük Üniversitesi ile TRT Avaz arasında gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projelere kapı aralayan görüşme iyi niyet temennileriyle sona erdi.