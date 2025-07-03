Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Samsun Üniversitesi, Sosyalfest 2025 için iş birliği protokolü imzaladı.

Sosyalfest 2025 için yürütülen kurumsal paydaşlık görüşmeleri çerçevesinde Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette iki üniversite arasında yürütülebilecek ortak projeler, akademik etkileşim alanları ve kurumsal iş birlikleri değerlendirildi. Görüşmenin ardından Sosyalfest 2025 Kurumsal Paydaş İş Birliği Protokolü imzalandı.

Bu protokol ile sosyal bilimler alanında yenilikçi projelerin teşvik edilmesi, üniversiteler arası dayanışmanın güçlendirilmesi ve toplumsal sorunlara çözüm üretecek sosyal modellerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, imza töreninde yaptığı açıklamada Sosyalfest’in kurumsal desteğinin giderek arttığını vurgulayarak, "Samsun Üniversitemizle Sosyalfest Kurumsal Paydaşlık Protokolü yaptık. Sosyalfest 2025’e üniversitelerimizin desteği giderek büyüyor. Bu, Sosyalfest’in ne kadar önemli bir proje olduğunun bir ispatı"ifadelerini kullandı.

Sosyalfest’in yalnızca Türkiye çapında değil, küresel ölçekte de sosyal bilimler adına bir vizyon ortaya koyduğunu vurgulayan Kırışık, festival çerçevesinde lise ve üniversite öğrencilerinden serbest katılımcılara kadar geniş bir kitlenin sosyal model geliştirme süreçlerine dahil olacağını belirtti.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise sosyal bilimlerin toplumsal sorunların çözümünde oynadığı role dikkat çekerek Sosyalfest’in bu anlamda önemli bir zemin sunduğunu ifade ederek, "Fatih Hocamın bu projeye öncülük etmesini son derece kıymetli buluyorum. Sosyal bilimci bir rektör olarak katkı vermekten onur duyuyorum"dedi.